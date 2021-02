Pro : Endlich wieder Schule

Am Montag dürfen die Grundschüler in vielen Kreisen Schleswig-Holsteins wieder in die Schule gehen. Die neunjährige Jotta aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde freut sich schon darauf, ihre Mitschüler wiederzusehen.

Rendsburg | Ich freue mich auf meine Freundin Zoe, auf den Schulhund Bolle und auf mein Klassenzimmer. Nach zwölf Wochen Homeschooling fängt die Schule endlich wieder an. Auch wenn ich dann nicht mehr ausschlafen kann: Das Distanzlernen war wie ewig lange Hausaufga...

