Wichtige Form der Prävention : Schulden von Straftätern: Stiftung in SH begleicht 3,7 Millionen Euro

So sollen neue Taten von Straffälligen in wirtschaftlicher Not verhindert werden.

Kiel | Straftäter, die aus der Haft entlassen werden, sind keine Sympathieträger. Verständlicherweise. Schließlich haben sie gesessen, weil sie ihren Mitmenschen körperliche und seelische Qualen zugefügt oder sie in finanzielle Nöte gestürzt haben. Weshalb ihnen die Gesellschaft vielfach nach dem Motto begegnet: „Sieh zu, wie Du klarkommst.“ Chancen finan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.