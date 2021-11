Ehefrau und Freund tot : Mordanklage gegen Zahnarzt Hartmut F. wegen Taten in Dänischenhagen und Kiel

Er wollte sie bestrafen: Die Ehefrau, deren neuen Freund und auch einen eigenen Kumpel. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat deshalb jetzt Anklage wegen dreifachen Mordes im Fall der Schüsse von Dänischenhagen und Kiel erhoben.

Kiel | Die Staatsanwaltschaft Kiel hat Anklage gegen Zahnarzt Hartmut F. (47) erhoben: Wegen Mordes, Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz. Am 19. Mai waren zunächst Schüsse in Dänischenhagen gefallen. Hartmut F. soll seine von ihm getrennte Ehefrau (43) und deren Freund (52) in mit einer Uzi-Maschinenpistole getötet haben. ...

