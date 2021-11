Tote in Dänischenhagen und Kiel : Wegen Fluchtgefahr: Zahnarzt Hartmut F. muss in U-Haft bleiben

Die Anklage lautet auf Mord in drei Fällen. Sechs Monate sitzt Zahnarzt Hartmut F. deswegen bereits in U-Haft, nun hat das OLG entschieden: Dort bleibt er bis zum Prozessbeginn.

Schleswig/Kiel | Zahnarzt Hartmut F., der im Mai in Dänischenhagen und Kiel drei Menschen getötet haben soll, bleibt in Untersuchungshaft. Das hat der II. Strafsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts am vergangenen Freitag entschieden (Az. 2 Ws 25/21 H). Zu den Gründen sagte Gerichtssprecherin Frauke Holmer: „Der Angeschuldigte ist dringend verdächtig...

