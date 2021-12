Glättegefahr : Schnee und Schneeregen am Dienstag in Hamburg und SH

Es bleibt kalt und ungemütlich: Schneeregen und Wind dominieren das Wetter im Norden.

Hamburg | In Hamburg und Schleswig-Holstein kann es am Dienstag bei Temperaturen um die 0 Grad Schnee und Schneeregen geben. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bringt ein Ausläufer eines Sturmtiefs über Irland in der Nacht teils Schnee und Regen in die Region, die Temperaturen liegen dann bei etwa 1 Grad. An den Küsten kann es Sturmböen geben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.