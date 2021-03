Schleusen am NOK : Containerschiff rammt Schleuse in Brunsbüttel und Kiel

Das Schiff hat beide Schleusen beschädigt. In Kiel muss die Nordschleuse geschlossen werden.

Brunsbüttel / Kiel | Der Containerfrachter „Annalisa P“ hat es am Mittwoch geschafft, sowohl die Schleuse in Brunsbüttel als auch die in Kiel zu beschädigen. Zur ersten Kollision kam es am Vormittag in der großen Südschleuse in Brunsbüttel. Dabei berührte die „Annalisa P“ spezielle Fender, die das Mauerwerk schützen sollen. Hier blieb es bei einem Sachschaden. In Kiel ...

