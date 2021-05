Onlinebuchung am Donnerstag : 65.000 weitere Impftermine – Auch für Schleswig-Holsteiner der Priogruppe 3

SH öffnet die Impfkampagne für die nächste Prio-Gruppe. Am Donnerstag ab 17 Uhr können wieder Termine gebucht werden.

Kiel | Gute Nachrichten für alle Schleswig-Holsteiner in der Priorisierungsgruppe 3. Ab Donnerstag, 6. Mai, haben auch sie (neben den Prioritätsgruppen 1 und 2) zumindest die Möglichkeit, sich über www.impfen.sh einen Termin in den Impfzentren im Land zu sichern. Los geht es am Donnerstag ab 17 Uhr. Weiterlesen: Was Sie über das Corona-Virus in SH wissen ...

