Verkehrswende : Schleswig-Holstein führt Boom bei E-Autos an

Nirgendwo sonst in Deutschland war der Anteil von rein mit Batterie angetriebenen Autos an den Neuzulassungen im Oktober so hoch wie im nördlichsten Bundesland. Jeder vierte dieser Pkw fährt ganz ohne Benzin oder Diesel

Flensburg/Kiel | Autofahren mit Strom aus der Steckdose boomt: Jeder vierte im Oktober neu zugelassene Pkw in Schleswig-Holstein hat einen reinen Elektro-Antrieb. Das geht aus Zahlen hervor, die das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg veröffentlicht hat. In keinem anderen Bundesland ist der Anteil dieser Sparte an allen Neuzulassungen derart groß wie mit 24,9 Prozent im ...

