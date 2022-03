Russische Invasion : Schleswig-Holstein rechnet mit 13.500 Flüchtlingen aus der Ukraine

Viele Bürger fliehen vor dem Krieg in ihrer Heimat Ukraine. Auch Schleswig-Holstein rechnet mit zahlreichen Schutzsuchenden – und bereitet sich vor.

Bad Segeberg | In Schleswig-Holstein laufen die Vorbereitungen für die Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine auf Hochtouren. „Wir erwarten voraussichtlich etwa 13.500 Flüchtlinge“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag am Rande eines Besuchs einer Landesunterkunft in Bad Segeberg. Das seien allerdings lediglich grobe Schätzungen. ...

