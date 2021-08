Flucht vor Taliban : Schleswig-Holstein nimmt die ersten 21 Geflüchteten aus Afghanistan auf

Zuvor hatte der Landtag mehrheitlich die Bereitschaft zur Aufnahme Schutzsuchender signalisiert. Nur die Abgeordneten der AfD stimmten dem Antrag nicht zu.

Kiel | Die ersten 21 Geflüchteten aus Afghanistan sind am Dienstag in Schleswig-Holstein angekommen. Das Land habe zudem bereits mehr als 50 Hilferufe von Menschen an den Krisenstab der Bundesregierung weitergeleitet, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Mittwoch im Landtag. Weiterlesen: Einigung über Aufnahme-Kriterien für afghanische Fl...

