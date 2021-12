Schule in SH : Schleswig-Holstein macht Informatik zum Pflichtfach

Lehrkräfte, die das Fach studiert haben, gibt es kaum. Durch eine große Weiterbildungs-Offensive will Schleswig-Holstein den Informatikunterricht dennoch ausbauen und früher beginnen lassen.

Kiel | Trotz weiter großen Lehrermangels will die Landesregierung den Informatikunterricht an einem Teil der Schulen regulär einführen. Ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 soll ein Drittel der weiterführenden Schulen das Fach bereits verpflichtend mit je zwei Stunden pro Woche entweder in der fünften, sechsten oder siebten Klasse anbieten. Weiterlesen: Leh...

