Umfrage des Tages : Schleswig-Holstein lockert: Machen Sie mit oder tragen Sie weiter Maske?

Dort wo die 3G-Regel umgesetzt werden kann, gilt in Schleswig-Holstein unter anderem keine Maskenpflicht mehr. Kosten Sie das vollkommen aus oder sind Sie weiter vorsichtig? Das wollen wir heute in der Umfrage des Tages wissen.

Avatar_shz von shz.de

21. September 2021, 06:30 Uhr

Schleswig-Holstein | Die Landesregierung hat die Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen. Damit traten am Montag weitreichende Lockerungen in Kraft.

Das Abstandsgebot von 1,5 Metern wurde in eine Empfehlung umgewandelt und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in den meisten Innenbereichen aufgehoben. Und so zeigte sich in Schleswig-Holstein vielerorts ein mittlerweile ungewohntes Bild.

Weiterlesen: Ohne Maske: So reagiert Kappeln auf die neuen Corona-Lockerungen

Gemischte Gefühle in SH

Gastronomen, Dienstleister oder Kinobetreiber freuen sich über die neuen Freiheiten. Doch auch eine gewisse Vorsicht ist vielerorts noch zu beobachten. Und so wird zum Teil etwa weiter auf Abstände geachtet, teilweise trägt das Personal auch noch Maske.



Weiterlesen: Ungewohnt: Keine Maske, kein Abstand – Husumer sehen Lockerungen kritisch

Und auch wenn sich auch viele Kunden erleichtert über die Lockerungen zeigten, gibt es auch hier durchaus gemischte Gefühle. Am Ende sei es eine Sache der Gewöhnung, meint einer der Befragten in Husum. Und was meinen Sie? Tragen Sie in bestimmten Situationen lieber weiter Maske, auch wenn sie es nicht müssen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ-