Unbürokratische Hilfe : Schleswig-Holstein hebt Sonntagsfahrverbot für Ukraine-Hilfstransporte auf

Die Menschen in der Ukraine sind in großer Not. Es sind deshalb zahlreiche Hilfstransporte geplant. Die Lkw dürfen in Schleswig-Holstein zu diesem Zweck nun auch sonntags unterwegs sein.

Kiel | Wegen des Krieges in der Ukraine hat Schleswig-Holstein das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Hilfstransporte bis 26. Juni ausgesetzt. „Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, jetzt schnell und unbürokratisch zu helfen“, sagte Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs. „Lkw dürfen jetzt auch sonntags und an Feiertagen fahren, um Hilfstransporte in die Ukr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.