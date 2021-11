Verkehrswende in SH : Kommt die Straßenbahn nach Schleswig-Holstein zurück?

Zu viele Autos in den Straßen, immer mehr Menschen in der Stadt, Parkraum, der teurer und knapp wird. Städte wie Kiel oder Lübeck überlegen, ob die Wiedereinführung der guten, alten Tram eine Lösung sein könnte.

Schleswig-Holstein | Am 1. November diskutiert der Bauausschuss der Bürgerschaft in Lübeck über eine Machbarkeitsanalyse für eine Stadtbahn. Die Studie soll 90.000 Euro kosten. Die Klimabewegung Fridays for Future ist sich sicher: eine Straßenbahn für Lübeck ist fester Bestandteil der Verkehrswende. Es würden viel mehr klimaschädliche Emissionen eingespart werden als etwa...

