Schiffsunglück in der Nordsee : Als der Kutter „Hoheweg“ vor 15 Jahren vom Radar verschwand

Vor 15 Jahren sank der Fischkutter „Hoheweg“, alle vier Besatzungsmitglieder starben. Das Unglück gilt als eines der schwersten Schiffsunglücke in der Nordsee der zurückliegenden Jahre. Noch heute ist es unvergessen in der Region.

Brake | Das Unglück kündigte sich nicht lange an, es ging alles ganz schnell: Es war der Abend des 8. November 2006, der Hochseekutter „Hoheweg“ aus Brake (Landkreis Wesermarsch) war bei stürmischer See gerade erst zu einer Fangreise gestartet, die bis in die Ostsee führen sollte. An Bord waren der 27-jährige Kapitän und Sohn des Eigners, ein 18-jähriger Ausz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.