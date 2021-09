Nach fast sechs Jahren : Saniertes Segelschulschiff „Gorch Fock“ an die Marine übergeben

Seit Oktober 2019 hatte die Bremer Lürssen-Werft an dem Großsegler gebaut. Das Schiff wird am kommenden Montag in ihrem Heimathafen Kiel zurückerwartet.

Wilhelmshaven/Kiel | Nach fast sechs Jahren Sanierung hat die deutsche Marine ihr runderneuertes Schulschiff „Gorch Fock“ zurückerhalten. Die Bremer Lürssen-Werft übergab nach eigenen Angaben den Dreimaster am Donnerstag in Wilhelmshaven dem Auftraggeber. Schulschiff soll am Montag in Kiel einlaufen Die „Gorch Fock“ sollte noch am späten Nachmittag in die Nordsee au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.