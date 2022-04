Umfrage des Tages : Salmonellen-Schock bei Ferrero: Verstecken Sie in diesem Jahr trotzdem Ostereier?

Schlimmer kann es für einen Süßwarenhersteller wohl kaum kommen: Salmonellen, Werkschließung – und all das eine Woche vor Ostern. In unserer Umfrage des Tages wollen wir deshalb von Ihnen wissen: Verstecken Sie in diesem Jahr trotzdem Ostereier?

11. April 2022, 06:46 Uhr

Schleswig-Holstein | Der Lebensmittelriese und Überraschungsei-Hersteller Ferrero hat sich da wohl selbst ein Ei gelegt: Bereits seit Dezember wusste der Konzern von Salmonellen in einer belgischen Süßwaren-Fabrik. Aber erst jetzt – kurz vor Ostern – wurde das Werk geschlossen.

Die wahrscheinlich mit den Schokoladen-Produkten zusammenhängenden Salmonellenfälle in Deutschland und weiteren europäischen Ländern beschäftigen inzwischen auch zwei EU-Behörden. Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC haben Untersuchungen zu dem Ausbruch aufgenommen und wollen in der kommenden Woche eine Einschätzung dazu veröffentlichen.

Wir wollen deshalb heute von Ihnen in unserer Umfrage des Tages wissen: Verschenken Sie zu Ostern trotzdem noch Schokolade oder suchen Sie in diesem Jahr lieber einer Alternative für das Osternest? Stimmen Sie mit ab – auch ohne Abo.

Zwischenstand, 17 Uhr: Es haben 114 Menschen abgestimmt. 13 Prozent verzichten ob der Salmonellen bei Ferrero auf Ostereier, 66 Prozent bleiben den Süßigkeiten treu. Für 21 Prozent der Abstimmenden stellt sich die Frage nach Ostereiern nicht, bei ihnen gibt es kein Osternest. Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.