Midyatli optimistisch : SPD-Listenvorschlag zur Landtagswahl steht

Neben Thomas Losse-Müller und Serpil Midyatli stehen Martin Habersaat, Sophia Schiebe und Kai Dolgner auf der Liste für die Landtagswahl.

Kiel | Gut drei Monate vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeigt sich die SPD zuversichtlich. Ihre Partei wolle als erste durch das Rennen gehen, sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Samstag. Sie stellte der Presse den Vorschlag des Landesvorstandes für die Landesliste zur Wahl am 8. Mai vor. Danach folgen dem Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller die Landes- und Fraktionsvorsitzende Midyatli, Bildungsexperte Martin Habersaat, die 32-jährige Sophia Schiebe, SPD-Landesvizin und noch nicht im Landtag, und der langjährige Abgeordnete Kai Dolgner. Ziel der SPD ist es, mit Losse-Müller den Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) abzulösen. Die Entscheidung über die SPD-Landesliste fällt auf einer Landeswahlkonferenz am nächsten Samstag in Neumünster. ...

