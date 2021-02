SPD-Gesetzentwurf : Anerkennung von Covid-19-Erkrankung als Dienstunfall

Vergangenes Jahr sind 489 Landesbedienstete an Covid-19 erkrankt. Die SPD will das künftig als Dienstunfall einstufen.

Kiel | In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr 498 Landesbedienstete an Covid-19 erkrankt. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der SPD hervor. Beunruhigend: Allein 321 Fälle davon entfielen auf Schulen. So erkrankten 215 Lehrkräfte, 22 Schulassistenze...

