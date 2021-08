Nach Vorstoß in Hamburg : SHMF-Intendant Kuhnt wünscht sich 2G-Regel auch in SH

Sollte die 2G-Regel auch in Schleswig-Holstein zugelassen werden, entfielen bei Konzerten in geschlossenen Räumen die Abstandsregeln.

Lübeck | Der Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF), Christian Kuhnt, befürwortet die Einführung der 2G-Regel auch in Schleswig-Holstein. „Wenn sie gut gemacht und klar kommuniziert wird, kann ich mir das sehr gut vorstellen", sagte Kuhnt.

