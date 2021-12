Steigende Corona-Zahlen : Frühere Weihnachtsferien in SH? Was dafür und was dagegen spricht

Aus den Reihen von Schulleitern kommen Rufe nach einem früheren Beginn der Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein, um Corona-Infektionen abzufedern – aber die Gegenargumente vieler anderer sind zahlreich.

Kiel | André Harz, Leiter der Gemeinschaftsschule Am Lehmwohld in Itzehoe, hat angesichts der Gemengelage das Nächstliegende getan: „Wir sind darauf eingerichtet, dass wir zur Not am 17. Dezember mit allem fertig wären.“ So hat der Chef die Lehrkräfte angewiesen, danach keine Arbeiten mehr anzusetzen. Und auch für die Projektpräsentation in den neunten Klass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.