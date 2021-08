Kosten von 135 Millionen Euro : Rückkehr nach Kiel: Letzte Schritte bei der Sanierung der „Gorch Fock“

Wesentlich teurer als ursprünglich geplant war die Generalüberholung des Marineschulschiff. Ende September übernimmt die Bundeswehr es wieder offiziell.

Kiel/Bremen | Das Marineschulschiff „Gorch Fock“ wird nach der mehrjährigen, teuren Sanierung am 4. Oktober in seinen Heimathafen Kiel zurückkehren. Das sagte ein Marinesprecher am Mittwoch und bestätigte Berichte verschiedener Medien. Testfahrten in der Nordsee und auf der Weser geplant Vorher werde der Dreimaster am 1. September die Lürssen-Werft in Bremen ...

