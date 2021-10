Erneuerbare Energien : Rekordeinspeisung von „grünem“ Strom in Schleswig-Holstein

Erneuerbarer Strom aus Schleswig-Holstein „boomt“, sagt Energieminister Jan Philipp Albrecht. Zentral für die Energiewende sei der Ausbau der Stromnetze.

Kiel | In Schleswig-Holstein ist 2020 so viel Strom aus Erneuerbaren Energien eingespeist worden wie noch nie zuvor – insgesamt 24,4 Terawattstunden (2019: 23,6). Das teilte Umwelt- und Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Freitag in Kiel mit. Zugleich seien Windkraftanlagen seltener „abgeregelt“, also in ihrer Leistung vermindert worden als je...

