Filmfestivals in SH : Rebellen und Trickfilmer: Die Flensburger Kurzfilmtage sind zurück

Nach einem Jahr Corona-Pause sind die Flensburger Kurzfilmtage zurück. Das macht Deutschlands nördlichstes Filmfest so familiär.

Flensburg | Wo sonst erlebt man so ein Leben in 14 Minuten und fünf Sekunden: Jürgen Leppert ist 81. Der Ingenieur, Lautsprecher-Erfinder und 360-Grad-Tänzer gilt als begnadeter Frisbee-Spieler. Ein Vollblut-68er. Filmemacher Robin Touillets filmische Liebeserklärung an Musik, Tanz und Rebellion ist das Porträt einer Person, die im hohen Alter noch immer gegen de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.