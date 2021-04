Folgen der Corona-Pandemie : Psychotherapie in SH: Immer mehr Kinder und Jugendliche sind auf Hilfe angewiesen

Rund 24.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind im Norden aktuell in Therapie – Tendenz stark steigend.

Kiel | Die Zahl junger Schleswig-Holsteiner in psychotherapeutischer Behandlung hat sich nach Angaben der Krankenkasse Barmer binnen elf Jahren mehr als verdoppelt. Demnach wurden im Jahr 2019 im Land 3,5 Prozent der unter 25-Jährigen psychotherapeutisch behandelt. Therapiebedarf in Berlin am größten „Das entspricht rund 24.000 Kindern, Jugendlichen un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.