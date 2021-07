Nach Schüssen in Grusel-Villa : Prozess wegen Totschlags gegen Besitzer startet in Lübeck

Sie wollten angeblich einen Lost Place erkunden, einer der Männer bezahlte die Erkundung einer vermeintlich unbewohnten Lübecker Villa mit dem Leben. Jetzt beginnt der Prozess.

Lübeck | Vor dem Lübecker Landgericht beginnt am Donnerstag, dem 8. Juli, der Prozess um die tödlichen Schüsse in einer halb verfallenen Villa in Lübeck. Eigentümer Holger S. (57) muss sich wegen Totschlags verantworten. Der Fall: Am Tag vor Silvester radelten Gebäudereiniger André B. (38) und sein Bekannter spät in der Nacht zu dem Gebäude unweit des Landg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.