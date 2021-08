Erster Verhandlungstag Kiel : Prozess um Getötete Prostituierte: Die beiden Opfer starben grausam

Ob der Angeklagte am Mittwoch zu Prozessbeginn eine Aussage machen wird, ist offen. Fest steht bereits jetzt: Die beiden Opfer des Rendsburger Möbelpackers Timo M. starben grausam.

Kiel/Rendburg | Vor dem Kieler Landgericht beginnt am Mittwoch der Prozess gegen den mutmaßlichen Frauen-Mörder Timo M. (41). Bereits vor dem ersten Verhandlungstag sind Details der Anklageschrift bekannt geworden. So soll sich der Rendsburger Möbelpacker nach dem Mord an der Prostituierten Leyhan V. (40) mit einer Berlinerin getroffen haben, die er auf Facebook k...

