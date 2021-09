Prozess in Itzehoe : Was wusste die KZ-Sekretärin über die Morde in Stutthof?

Irmgard F. (96) war die Sekretärin des Kommandanten im Konzentrationslager Stutthof. Ende September muss sie sich wegen Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen vor dem Landgericht Itzehoe verantworten.

Itzehoe | Für diesen Prozess wird extra ein Gerichtssaal gebaut: Am 30. September muss sich eine ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Irmgard F. (96) wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen und Beihilfe zum versuchten Mord in sieben Fällen vorgeworfen. Weltweites Interesse am Prozess...

