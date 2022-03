Morde von Dänischenhagen und Kiel : Zahnarzt Hartmut F.: „Es ist abgelaufen wie in einem ganz komischen Film“

Am sechsten Verhandlungstag hat Zahnarzt Hartmut F. erstmals geschildert, wie es zu den Bluttaten von Dänischenhagen und Kiel gekommen ist. Eigentlich habe er an diesem Tag nur seine illegalen Waffen entsorgen wollen.

Kiel | Seine Anwälte haben ihm davon abgeraten, sich zu äußern, doch Hartmut F. (48) will reden. Am sechsten Verhandlungstag vor dem Kieler Landgericht hat der Zahnarzt aus Westensee den Ablauf der Taten vom 19. Mai 2021 geschildert. Uzi-Maschinenpistole von Freiheitskämpfern in Estland gekauft Die Uzi-Maschinenpistole und die Walther PPK mit Schalldäm...

