Tierische Unterstützung : Projekt „Lesehund im Norden“: Hunde helfen Kindern beim Vorlesen

Wenn es mit dem Lesen nicht flüssig klappt, bekommen viele Kinder Hemmungen. Ein Projekt bringt unsichere Vorleser und geduldige Zuhörer zusammen.

Wedel | Ganz ruhig liegt Hündin Emmy neben der siebenjährigen Anna-Maria, die ein Buch in den Händen hält. Das rote Halstuch des Golden Retrievers verrät seine besondere Aufgabe: „Lesehund“ steht dort. Das ehrenamtliche Projekt „Lesehund im Norden“ will Kindern in Schleswig-Holstein und Hamburg helfen, die Hemmungen beim Vorlesen haben, weil ihnen dies nicht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.