Hochschul-Politik : Professoren-Wut über Zwei-Klassen-Gesellschaft

Die Wissenschaftler an den Fachhochschulen wollen genau so wenig lehren wie ihre Kollegen an den Universitäten

Kiel | Die Enttäuschung von Professor Claus Neumann spricht aus jeder Zeile seines Schreibens. Adressaten sind das Wissenschaftsministerium und der Bildungsausschuss des Landtags. Der Vorsitzende des Senats der Fachhochschule Kiel macht in seiner Stellungnahme seinem Ärger darüber Luft, dass das Land die Wissenschaftler an den vier Fachhochschulen in Schlesw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.