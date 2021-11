Ungeimpfte in der Corona-Krise : Anna Katharina Mangold: Impfpflicht für Beamte in Schule, Gericht und JVA

Verfassungsrechtlerin Anna Katharina Mangold von der Uni Flensburg hält eine Impfpflicht für Personen, die in Kliniken, Kitas, Schulen, Gerichten und im Justizvollzug arbeiten, für geboten – und für durchsetzbar.

Flensburg | Ab Montag, Frau Prof. Mangold, sollen vielerorts die Weihnachtsmärkte beginnen. Ist das in der vierten Welle noch angebracht? Das ist immer abhängig von den Infektionszahlen vor Ort und der Belegung der Intensivstationen. Politik tut gut, sich an den Epidemiologen und Fachleuten in den Kliniken zu orientieren. Das exponentielle Wachstum, das wir ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.