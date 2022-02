Vor 25 Jahren im Dienst erschossen : Der Tod von Stefan Grage: Eine Zäsur in der Geschichte der Landespolizei

Vor 25 Jahren wurde in Schleswig-Holstein der Polizist Stefan Grage erschossen. Wie die beiden Beamten kürzlich in Rheinland-Pfalz bei einer Verkehrskontrolle. Es war eine Zäsur in der Geschichte der Landespolizei.

Eutin | Stefan Grage saß im Streifenwagen, als die tödlichen Schüsse fielen. Es war der 23. Februar 1997, ein Sonntag. Der 33 Jahre alte Polizeiobermeister des Möllner Autobahnreviers war mit einem Kollegen unterwegs gewesen, es gab nicht viel Verkehr, alles deutete auf eine ruhige Schicht hin. Um 9.20 Uhr fuhren die beiden Beamten auf den A24-Rastplatz Roseb...

