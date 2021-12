Verkehrs-Kontrollen : Polizei registriert 217 Alkohol- und Drogenverstöße vergangene Woche in SH

23 Personen mussten den Führerschein abgeben, 84 Mal stellte die Polizei Alkohol am Steuer fest, der höchst gemessene Wert lag bei 3,59 Promille.

Kiel | Polizisten haben bei Kontrollen auf Schleswig-Holsteins Straßen 217 Fahrerinnen und Fahrer mit Alkohol- oder Drogenverstößen am Lenkrad erwischt. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche rund 8.100 Fahrzeuge kontrolliert, wie das Landespolizeiamt am Dienstag mitteilte.

