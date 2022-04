Landtagswahl 2022 in SH : Politologe Knelangen: Daniel Günther braucht klaren Vorsprung bei der Wahl

Kommt Schwarz-Grün in SH oder gibt es einen Wechsel in der Staatskanzlei? Für den Politologen Wilhelm Knelangen bleibt die Koalitionsfrage in Schleswig-Holstein bis zum Wahltag offen.

Kiel | Einen Monat vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeichnet sich für den Politikwissenschaftler Prof. Wilhelm Knelangen die künftige Regierungskonstellation immer noch nicht ab. „Es ist immer noch alles völlig offen und das wird auch bis zum 8. Mai so bleiben“, sagte Knelangen. „Die Wählerinnen und Wähler werden am Wahltag keine klare Auskunft ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.