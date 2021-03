Auflösung rückt näher : Pflegeberufekammer in SH kassiert bei Abstimmung deutliche Klatsche

Am Donnerstag sprachen sich 91,77 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für eine Auflösung der umstrittenen Kammer aus.

Neumünster | Die umstrittene Pflegeberufekammer in Schleswig-Holstein steht in jetziger Form vor dem endgültigen Aus. In einer Abstimmung sprachen sich 91,77 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für eine Auflösung aus, wie die Kammer am Donnerstag mitteilte. 8,23 Prozent stimmten für eine Fortführung unter Beibehaltung von Pflichtmitgliedschaft und -Beiträgen. ...

