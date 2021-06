Diebstahl aus Geldautomaten : Etliche Fälle in SH: Panzerknacker klauen Feuerwehr die Spreizer

In Schleswig-Holstein sprengen Panzerknacker die Geldautomaten nicht mehr, sie hebeln sie mit Rettungsspreizern auf. Die teuren Geräte werden offenbar zuvor bei der Feuerwehr geklaut.

Kiel | Erst ein Einbruch bei Feuerwehr und dann auf zur Bank. In Schleswig-Holstein haben sich Panzerknacker in den vergangenen zwei Jahren 20 Geldautomaten brachial geknackt – überwiegend mit hydraulischen Rettungsspreizern. In 33 Fällen scheiterten sie, meist dann, wenn sie nur eine Flex hatten. Perfide: Etliche Spreizer dürften zuvor bei der Feuerwehr gek...

