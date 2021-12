Umfrage des Tages : Online oder im Laden: Wo kaufen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke?

Gerade in Pandemie-Zeiten boomt der Online-Handel. Doch wo kaufen Sie Weihnachtsgeschenke vorzugsweise? Stimmen Sie ab!

16. Dezember 2021, 06:40 Uhr

Flensburg | Ein Klick und das Wunschgeschenk ist bestellt und wird direkt an die Tür geliefert. Für viele Menschen ist Online-Shopping die erste Wahl. Andere mögen den Bummel durch die Stadt, wollen vorher anfassen und live sehen, was sie am Ende schenken. Der Weihnachtseinkauf in der Fußgängerzone ist vielerorts allerdings durch die Pandemie und 2G-Regel unattraktiver geworden. Gehen Sie trotzdem lieber in die Stadt? Stimmen Sie ab in unserer Umfrage des Tages.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.