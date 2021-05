Erleichterung im Grenzland : Schleswig-Holsteiner und Dänen freuen sich über gelockerte Einreise-Regeln ab Freitag

Ab dem 14. Mai können Schleswig-Holsteiner auch ohne triftigen Grund und Quarantäne nach Dänemark einreisen.

Kollund | Die Regierung in Kopenhagen setzt am 14. Mai die Phase 3 ihres Stufenplans zur Lockerung der Reisebestimmungen in Kraft. Damit dürfen Schleswig-Holsteiner ab Freitag mit negativen Test, aber ohne triftigen Grund und Quarantäne ins Nachbarland einreisen. Die Erleichterung ist auf beiden Seiten des Grenzlandes groß. Dänemark lockert Einreisebeschränku...

