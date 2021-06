Angebliche Tierwohlgefährdung : Ohne Abschied: Stadt Kiel schläfert Hund von Carina Schlupp ein

Der 15 Jahre alte Hund wurde vom Grundstück der Kielerin geholt. Die Stadt erhebt schwere Vorwürfe gegen sie, will sich aber auf Nachfrage nicht weiter äußern. Am Dienstag wurde Paul im Kieler Tierheim eingeschläfert.

Kiel | Was bleibt ist eine kleine gelbe Stofftier-Ente. Nach 15 Lebensjahren ist Paul, der Golden Retriver von Carina Schlupp gestorben. Der alte Hund starb jedoch nicht, weil er beschlossen hat, dass es an der Zeit war. Er wurde im Kieler Tierheim eingeschläfert. Eine Beerdigung wird es nicht geben. Das einzige, was die Besitzerin noch hat, ist sein Spielze...

