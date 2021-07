Landwirtschaft in SH : In zehn Jahren nahezu verdoppelt: Öko-Landbau legt im Norden weiter zu

Laut Statistikamt Nord werden gut sechs Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen im Norden ökologisch bewirtschaftet. Das liegt aber immer noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.

Kiel | Die ökologisch bewirtschaftete Agrarfläche in Schleswig-Holstein hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Nach Angaben des Statistikamtes Nord stieg sie von 33.000 Hektar im Jahr 2010 auf 63.000 Hektar 2020. Weiterlesen: Ein Blick in den Blekendorfer Kuhstall: Zwischen Innovation, Tierwohl und Kapital Die Zahl der Öko-Betriebe st...

