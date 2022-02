SSW stellt Antrag im Landtag : In öffentlichen Gebäuden: SSW fordert kostenlose Tampons und Binden in SH

Gibt es bald in Hochschulen, Museen und anderen öffentlichen Gebäuden in SH kostenlose Menstruationsprodukte für Frauen? Der SSW hat einen entsprechenden Antrag im Landtag gestellt.

Schleswig-Holstein | Die Hälfte der Weltbevölkerung blutet rund 40 Jahre lang ihres Lebens einmal im Monat. Damit bei den Frauen davon nichts in der Hose landet, müssen entsprechende Menstruationsartikel wie Binden oder Tampons her. Laut dem SSW gebe eine Frau in ihrem Leben dafür zirka 20.000 Euro aus. Der Zugang zu Hygieneartikeln dürfe aber keine Frage des Geldbeutels ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.