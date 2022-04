Statistikamt Nord : Nur minimale Weizenimporte aus Ukraine und Russland nach SH

Mit 354.600 Tonnen exportierte Schleswig-Holstein weit mehr Weizen als es einführte. Nur 0,2 Tonnen wurden 2021 aus der Ukraine importiert.

Kiel | Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr extrem wenig Weizen aus Russland und der Ukraine eingeführt. Aus beiden Ländern wurden jeweils 0,2 Tonnen importiert, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Lesen Sie hier: Grafik: So unabhängig ist Deutschland von Weizenimporten Die Gesamtimporte an Weizen beliefen sich demnach auf 156.400 To...

