110 und 112 : Notruf-Nummern in Schleswig-Holstein und Hamburg wieder erreichbar

Warum die Notruf-Nummern ausgefallen sind, ist noch unklar.

Kiel | In Schleswig-Holstein und Hamburg sind die Notrufnummern 110 und 112 nach einem Ausfall wieder erreichbar. Das teilten die regionalen Polizei-Leitstellen gegen 6.15 Uhr am Donnerstag mit. In den frühen Morgenstunden waren die Leitungen landesweit ausgefallen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. ...

