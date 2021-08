Steigende Inzidenzen : Neumünster, Flensburg, Kiel: Mehrere Corona-Hochburgen in SH

Kiel, Lübeck, Flensburg, Neumünster, die Kreise Pinneberg und Plön haben eines gemeinsam: Die Zahl der Neuinfektionen geht rapide nach oben.

Flensburg | 50 Neuinfektionen von Donnerstag bis Samstag in Flensburg, eine Inzidenz von über 80: Die Ansteckungsrate in der Fördestadt nimmt seit Tagen rapide zu. Und nicht nur hier. In Neumünster wurden zuletzt sieben Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz liegt hier bei 89,8. Das ist bundesweite Spitze. Flensburg liegt auf dem zweiten Rang gefolgt von Solingen ...

