Landesgeschichte : Nur 20 Prozent der Schlösser in SH stehen noch

Ein neues Standardwerk zeigt die architektonische Vielfalt der Schlösser in Schleswig-Holstein – die der sechs vorhandenen, aber auch die der 30 verschwundenen. Der Autor spricht von einer ungewöhnlich hohen Verlustquote.

Kiel | Die vier Türme von Schloss Glücksburg waren ursprünglich oben flach und von Zinnen umkränzt. Das Husumer Schloss besaß im Originalzustand eine Etage mehr. Und Gottorfs Fassade erstrahlte einst in Rosa statt wie heute in Weiß. Deert Lafrenz wartet in seinem Buch „Schlösser in Schleswig-Holstein“ mit mancherlei Überraschung auf. Die allergrößte davon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.