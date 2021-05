NSDAP und SA : Mehr Juristen und Polizisten aus SH im Nazi-Regime verstrickt als gedacht

Die 1200 Seiten umfassende Studie der Uni Flensburg zeigt, dass eine SA-Mitgliedschaft unter Juristen die Regel war.

Kiel | In Schleswig-Holstein sind Juristen und Polizisten in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten noch häufiger und tiefer in das NS-Regime verstrickt gewesen als von Experten erwartet. Dies ergab eine umfassende Studie, die ein Team unter Leitung des Historikers Uwe Danker von der Europa-Universität Flensburg erarbeitet hat. In diesen Gruppen und auch...

