Interview mit Michaela Pries : Neue Beauftragte für SH: Menschen mit Behinderung aus Sondersituation holen

Mitten ins Leben – dorthin will die neue Landesbeauftragte Pries die Menschen mit Behinderung verstärkt hineinholen.

Kiel | Keine isolierten Wohnanlagen und Werkstätten am Stadtrand, sondern mittendrin im „normalen“ Leben – das ist die Vision von Michaela Pries für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein. „Wir sollten so weit wie möglich auf Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderungen verzichten“, sagte die neugewählte Landesbeauftragte im Interview. Ich wü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.