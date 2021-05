Grüne Jugend Segeberg : Negation in Negernbötel – Warum eine Umbenennung an der Realität vorbei geht

Die Diskussion um die Umbenennung belegt, dass gut gemeint nicht immer gut gemacht ist, meint Martin Schulte.

Flensburg | Heinrich Lübke war nie in Negernbötel, so viel sei an dieser Stelle schon verraten. Der ehemalige Bundespräsident ist heute vor allem bekannt für einen Satz, den er nachweislich nie gesagt hat: „Meine Damen und Herren, liebe Neger“. Das N-Wort ist aus dem heutigen Sprachgebrauch völlig zurecht getilgt. Nun ist aber mal wieder eine Diskussion ausgeb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.