Windkraft, Photovoltaik, Biogas : Einspruch: Naturschutzverbände warnen vor maßloser Energiewende in SH

Gleich vier Naturschutzverbände legen gemeinsam ihr Veto gegen eine völlig freie Fahrt für den Ausbau Erneuerbarer Energien ein. Ihre Kritik gilt Windkraft, Photovoltaik und Biogas gleichermaßen.

Kiel | Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien hat zwischen dessen Verfechtern und Umweltschützern einen offenen Konflikt entfacht. Die von den Branchenverbänden der Erneuerbaren auf ihrem Neujahrsempfang an die Landesregierung gestellten Forderungen lassen bei gleich vier Naturschutzverbänden „die Alarmglocken schrillen“. So heißt es in einem gem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.